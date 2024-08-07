«Реал» поставил крест на одном игроке

Из «Реала» может уйти футболист. Как сообщает на своих страницах издание AS, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти не рассчитывает на атакующего полузащитника Рейньера. После возвращения из очередной аренды 22-летний бразильский футболист присоединился к молодёжной команде «сливочных», с которой работает Рауль.

По данным источника, интерес к Рейньеру проявляет несколько клубов, но официальных предложений пока не было. Одним из интересующихся клубов является «Райо Вальекано».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Рейньера в 3,5 миллиона евро.