«Это будет жестоко»: Винисиус высказался о Мбаппе

Килиан Мбаппе вот-вот приступит к тренировкам со своей новой командой – с «Реалом». Комментарий по поводу появления в составе француза дал нападающий мадридской команды Винисиус Жуниор.

«Это будет жестоко. Я надеюсь, что мы сможем творить великие дела. Мы должны помогать Мбаппе и сделать всё возможное, чтобы он смог как можно быстрее адаптироваться. Всегда сложно переходить в новую команду, но мы помним Джуда [Беллингема], который пришёл в прошлом сезоне и сразу блистал. Надеюсь, с Килианом будет так же», - цитирует Винисиуса Marca.

В среду, 14 августа, «Реал» сыграет против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.