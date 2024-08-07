Звезда «Реала» Винисиус раскрыл свои цели

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о целях, которые он преследует перед стартом нового сезона.

«Я хочу выиграть больше титулов, чем в прошлом сезоне. Хочу забить больше голов, хочу отдать больше голевых передач. Хочу продолжать развиваться, потому что мне только 24 года.

Я провёл в «Реале» уже шесть лет, но при этом я не могу налюбоваться Лукой Модричем. Я ещё один год смогу у него многому научиться, как и у других игроков», - слова Винисиуса приводит Marca.

Первый матч в сезоне 2024/2025 «Реал» проведёт уже через неделю – 14 августа. В этот день мадридцы сыграю против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.