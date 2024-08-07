Анчелотти решил, кем заменить в «Реале» Крооса

Тони Кроос принял решение завершить карьеру футболиста уже в 34 года. Немецкий полузащитник повесил бутсы на гвоздь после летнего чемпионата Европы, где Германия дошла до четвертьфинала.

Как стало известно журналистам издания Marca, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет, чтобы функции Тони Крооса в средней линии поля теперь выполнял Федерико Вальверде. Уругваец уже действовал в качестве более креативного полузащитника в прошлом сезоне, когда Кроос отсутствовал.

Источник отмечает, что Вальверде в новом сезоне будет одним из капитанов «Реала».

Стоит сказать, что «Реал» свой первый матч в сезоне 2024/2025 проведёт 14 августа – против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.