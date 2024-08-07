Левандовски: «Я очень доволен, что снова работаю под руководством Флика»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски очень рад, что снвоа работает под руководством Ханса-Дитера Флика. Напомним, поляк ранее играл под началом немца в составе мюнхенской «Баварии».

«Я очень доволен, что снова работаю под руководством Флика. Я действительно верю, что мы проведём хороший сезон и закончим его с трофеем в руках», – заявил Левандовски в интервью после товарищеского матча с «Миланом».

Левандовски вчера оформил дубль в ворота «Милана» в товарищеском матче. Поединок завершился вничью 2:2.

Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года, когда перешёл из мюнхенской «Баварии».