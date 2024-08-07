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Себальос: «Винисиус сейчас является лучшим футболистом планеты»

07 Августа 2024 • 11:01 Комментировать (1)

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос с уверенностью назвал своего одноклубника Винисиуса Жуниора лучшим футболистом планеты. Напомним, бразилец является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

«Уровень Винисиуса заслуживает похвалы. Он прошёл невероятный путь, а сейчас является лучшим футболистом планеты», – сказал Себальос в интервью после товарищеского матча против «Челси».

Напомним, Винисиус в прошлом сезоне помог мадридскому «Реалу» выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Бразилец отметился 24 голами и 9 результативными передачами во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос Винисиус Жуниор ещё теги
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Nam4uK
07 Августа 2024 в 11:06
Ахахахахаха) Ну не, прям точно не
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