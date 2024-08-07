Себальос: «Винисиус сейчас является лучшим футболистом планеты»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос с уверенностью назвал своего одноклубника Винисиуса Жуниора лучшим футболистом планеты. Напомним, бразилец является одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в этом году.

«Уровень Винисиуса заслуживает похвалы. Он прошёл невероятный путь, а сейчас является лучшим футболистом планеты», – сказал Себальос в интервью после товарищеского матча против «Челси».

Напомним, Винисиус в прошлом сезоне помог мадридскому «Реалу» выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Бразилец отметился 24 голами и 9 результативными передачами во всех турнирах.