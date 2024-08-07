​Савиола выпил, сел за руль, а затем в тюрьму

Бывший игрок каталонской «Барселоны» Хавьер Савиола отличился в Андорре, где он сейчас проживает - но не голом, а тем, что выпил, сел за руль, и, по классике, оказался в тюрьме. Как выяснили полицейские, уровень опьянения составлял 1,1 промилле, в то время как пределом является 0,8 промилле в крови и 0,4 в выдыхаемом воздухе.

Поэтому протрезвлять Савиоле пришлось в заключении, но спустя ночь его отпустили на волю. Разумеется, с правами ему также пришлось расстаться на несколько месяцев.

Савиола закончил игровую карьеру в 2016 году, он сыграл четыре десятка матчей за сборную Аргентины, забив одиннадцать голов.