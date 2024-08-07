Флик: «Наслаждаюсь каждой секундой в «Барселоне»

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился впечатлениями после первых недель работы в клубе.

Немецкий специалист занял должность во главе «сине-гранатовых» в межсезонье, сменив Хави Эрнандеса. Контракт 59-летнего тренера с каталонским грандом рассчитан до лета 2026 года.

«Барселона» – великий клуб, и я наслаждаюсь каждой секундой пребывания здесь. Меня прекрасно приняли», – цитирует Barca Universal Флика, высказавшегося после товарищеского матча с «Миланом». Встреча завершилась со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались «россонери» (4:3).

12 августа «Барселона» встретится с «Монако» в своём последнем предсезонном поединке. Спустя пять дней команде предстоит выездная игра с «Валенсией» в рамках первого тура Ла Лиги.