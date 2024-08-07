Анчелотти: «Тчуамени не будет играть в защите»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что не планирует использовать Орельена Тчуамени на позиции центрального защитника.

В прошлом сезоне француз нередко выходил в центре обороны из-за кризиса травм в составе «сливочных». Как заявил Анчелотти, теперь в этом нет необходимости.

«Тчуамени в центре защиты? Нет, он будет играть в полузащите», – приводит Madrid Zone слова Анчелотти из интервью после товарищеского матча с лондонским «Челси», в котором «Реал» победил 2:1.

В центре защиты мадридцев сегодня сыграли Эдер Милитао и Антонио Рюдигер. Орельен Тчуамени не принимал участия в предсезонных встречах команды.