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Себальос дал ответ на вопрос о будущем в «Реале»

07 Августа 2024 • 06:08 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос не планирует менять клуб.

Испанец был далёк от места в основе «сливочных» в прошлом сезоне: он принял участие в 27 матчах, но только восемь раз выходил в старте. Несмотря на роль запасного, хавбек не стремится на выход.

«Моё будущее? До закрытия трансферного окна ещё остаётся время, но я счастлив в «Реале», – заявил игрок в интервью после товарищеского матча с лондонским «Челси» (2:1).

Сегодня Дани Себальосу исполняется 28 лет. Контракт футболиста с «королевским клубом» рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 6 млн евро.

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Реал Мадрид Дани Себальос трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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