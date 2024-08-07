Флик рассказал, нужен ли «Барселоне» новый полузащитник

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о необходимости усиления средней линии.

Каталонскому гранду часто приписывается интерес к разным центральным полузащитникам, включая игроков опорной зоны, однако, по словам Флика, середина поля и так достаточно укомплектована.

«Подписания в полузащиту? На этих позициях у нас есть несколько хороших игроков, которые сейчас травмированы. Думаю, у нас достаточно футболистов в центре поля», – цитирует Barca Universal немецкого тренера.

Напомним, в лазарете «Барселоны» сейчас находятся Френки де Йонг, Педри и Гави.

В скором времени ряды «сине-гранатовых» может пополнить Дани Ольмо, способный сыграть как на флангах атаки, так и на позиции атакующего хавбека.