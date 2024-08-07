Анчелотти ответил, почему Гюлер и Эндрик пропустили матч с «Челси»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему Арда Гюлер и Эндрик не сыграли в товарищеском матче с «Челси» (2:1).

Как стало известно перед матчем, обе восходящие звезды были вынуждены прервать недавнюю тренировку из-за переутомления. В сегодняшней контрольной встрече с «Челси» турок и бразилец остались на скамейке запасных.

«Почему не сыграли Гюлер и Эндрик? Мы не хотели рисковать. У них и так было достаточно игровых минут», – приводит Madrid Xtra высказывание Анчелотти из послематчевого интервью.

14 августа «Реал» сыграет в Суперкубке Европы против итальянской «Аталанты». Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.