Пау Виктор оформил 3+1 в матчах против «Манчестер Сити», «Реала» и «Милана»

Форвард «Барселоны» Пау Виктор впечатляюще проводит предсезонный этап.

22-летний футболист, выступавший в прошлом сезоне за дубль «сине-гранатовых», был выкуплен у «Жироны» в конце июля менее чем за 3 млн евро. Ханс-Дитер Флик доверил нападающему место в старте в трёх товарищеских матчах против «Манчестер Сити» (2:2 и победа в серии пенальти), мадридского «Реала» (2:1) и «Милана» (2:2 и поражение в серии пенальти) – и тот не подвёл, отметившись результативным действием в каждой игре.

Виктор поразил ворота «горожан», оформил дубль в «эль класико» и ассистировал Роберту Левандовски в поединке с «Миланом». Таким образом, на счету игрока четыре результативных действия в трёх встречах с соперниками топ-уровня.

Отметим, что Пау Виктор пока не играл за первую команду «Барселоны» в официальных матчах.