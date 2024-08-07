Браим Диас высказался о конкуренции с Мбаппе и Эндриком в «Реале»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас ответил на вопрос о конкуренции в команде.

Марокканец стал героем сегодняшнего товарищеского матча с «Челси» (2:1), отметившись забитым голом и результативной передачей. После завершения игры журналисты спросили у Диаса, не опасается ли он, что приход Килиана Мбаппе и Эндрика негативно скажется на его перспективах заиграть в основе «сливочных».

«Конкуренция с Мбаппе и Эндриком? Это «Реал», лучший клуб мира, здесь собраны лучшие игроки. Мы – команда, между нами нет никакого соперничества. Мы хотим побеждать вместе», – приводит Madrid Xtra ответ Браима.