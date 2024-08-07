Левандовски оформил дубль в ворота «Милана»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски забил свои первые голы в новом сезоне.

Каталонцы пропустили два быстрых мяча в товарищеской встрече с итальянским «Миланом» – счёт 0:2 горел на табло уже к 15-й минуте. На 22-й Левандовски отыграл один гол после передачи Рафиньи Диаса, а на 58-й оформил дубль. Ассистентом во втором случае выступил Пау Виктор – тот самый, что недавно дважды забил мадридскому «Реалу».

12 августа команде Ханса-Дитера Флика предстоит встретиться с «Монако» в последней предсезонной игре. 17 августа состоится первый официальный поединок «сине-гранатовых» в новой кампании – против «Валенсии» в рамках Ла Лиги.