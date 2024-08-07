В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика

Правый защитник «Барселоны» Хулиан Араухо может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Мексиканец провёл прошедший сезон в аренде в «Лас-Пальмасе». В июле 22-летний футболист вернулся в расположение «сине-гранатовых» и получил шанс проявить себя при новом главном тренере команды Хансе-Дитере Флике, но, похоже, не справился с задачей. Как сообщает Actualite Barca, Араухо не впечатлил немецкого наставника во время предсезонной подготовки. Теперь в «Барселоне» попробуют расстаться с игроком. Несколько испанских клубов уже проявили интерес.

Хулиан Араухо пополнил ряды каталонского гранда в начале 2023 года, перебравшись из «Лос-Анджелес Гэлакси».