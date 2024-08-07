Винисиус и Родриго выйдут в основе «Реала» в матче с «Челси»

Мадридский «Реал» назвал состав на товарищеский матч против лондонского «Челси».

Встреча стартует в 02:00 по московскому времени. «Сливочные» первыми огласили свой состав – в нём нашлось место для бразильских форвардов Винисиуса и Родриго. Последний появится на поле впервые в новом сезоне.

Вся основа мадридцев выглядит следующим образом: Тибо Куртуа – Фран Гарсия, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Лукас Васкес – Дани Себальос, Марио Мартин, Лука Модрич – Винисиус Жуниор, Родриго, Браим Диас.

14 августа «Реал» сыграет в Суперкубке УЕФА против «Аталанты» – первый официальный поединок команды Карло Анчелотти в нынешней кампании.