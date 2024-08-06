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Аугустинсон подписал долгосрочный контракт с «Андерлехтом» официально

06 Августа 2024 • 21:33 Комментировать

Шведский левый защитник Людвиг Аугустинсон подписал длительный контракт с бельгийским «Андерлехтом». Соглашение шведа с бельгийской командой рассчитано на три года. Прошлым клубом игрока была испанская «Севилья».

Аугустинсону 30 лет, он оказался в «Севилье» в 2021 году, однако с тех пор футболист регулярно уходил в аренду в другие клубы. За три года его арендовали «Астон Вилла», «Мальорка» и новый постоянный клуб в прошлом сезоне – «Андерлехт».

Аугустинсон имеет в своём активе 55 матчей за сборную Швеции во всех турнирах. Специалисты портала Transfermarkt оценивают игрока в сумму в 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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