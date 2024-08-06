Стало известно, от чего зависит трансфер Нико Уильямса в «Барселону»

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс ещё может перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что каталонский клуб закрыл крупную сделку по Ольмо.

По сведениям Diario Sport, несмотря на трансфер Ольмо, руководство «Барселоны» заверило Уильямса, что у клуба есть деньги на его покупку. Утверждается, что «сине-гранатовые» сделали щедрое предложение самому футболисту, предложив пятилетний контракт.

В «Барселоне» уверены, что сделали все возможное для подписания Уильямса и теперь решение за самим игроком, отмечает источник.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 22-летнего футболиста составляет 70 миллионов евро.