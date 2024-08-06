Раскрыты планы «Барселоны» после трансфера Ольмо

Стало известно, что будет делать «Барселона» после покупки полузащитника «РБ Лейпцига» Дани Ольмо.

Ранее появилась информация, что каталонский клуб согласовал все детали сделки по испанскому хавбеку.

Как сообщает журналист Хосе Альварес Хайя, трансфер Ольмо будет не единственным у «Барселоны» в текущий период дозаявок.

Напомним, ранее активно обсуждался интерес «сине-гранатовых» к вингеру «Атлетика» Нико Уильямсу.

Новый сезон испанской Ла Лиги стартует 15 августа, а уже 17-го числа «Барселона» встретится в гостях с «Валенсией» в рамках первого тура. Начало матча запланировано на 22:30 по мск.