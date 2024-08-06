Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилий правой лодыжки. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Утверждается, что при отсутствии осложнений уже завтра, 7 августа, россиянин будет выписан из больницы.

Напомним, в конце июля «Реал Сосьедад» сообщил о травме Захаряна и предстоящей операции. Ожидается, что на восстановление игрока уйдет два-три месяца.

Уже 18 августа «Реал Сосьедад» проведет первый матч нового сезона испанской Ла Лиги. В этот день подопечные Иманоля Альгуасиля сыграют на своем поле с «Райо Вальекано».