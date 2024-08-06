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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Джулиано Симеоне будет в «Атлетико»

06 Августа 2024 • 14:16 Комментировать

Месяц тому назад в мадридском «Атлетико» решили оставить Джулиано Симеоне в «Алавесе» ещё на один сезон, но успешное выступление футболиста на Олимпиаде заставило руководство клуба пересмотреть свои планы. И теперь принято другое решение - привлечь Джулиано для выступлений в основной команде.

Новый сезон испанского чемпионата Ла Лиги начнётся пятнадцатого августа. В первом туре «Атлетико» предстоит сыграть с «Вильярреалом», но это будет последний матч тура - он пройдёт в понедельник, 19 августа. В прошлом сезоне «Атлетико» занял четвёртое место в турнирной таблице.  


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Атлетико Мадрид Диего Симеоне Джулиано Симеоне ещё теги
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