​Джулиано Симеоне будет в «Атлетико»

Месяц тому назад в мадридском «Атлетико» решили оставить Джулиано Симеоне в «Алавесе» ещё на один сезон, но успешное выступление футболиста на Олимпиаде заставило руководство клуба пересмотреть свои планы. И теперь принято другое решение - привлечь Джулиано для выступлений в основной команде.

Новый сезон испанского чемпионата Ла Лиги начнётся пятнадцатого августа. В первом туре «Атлетико» предстоит сыграть с «Вильярреалом», но это будет последний матч тура - он пройдёт в понедельник, 19 августа. В прошлом сезоне «Атлетико» занял четвёртое место в турнирной таблице.