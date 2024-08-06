Стало известно, что будет первым пенальтистом «Реала»

Появилась информация о том, кто будет исполнять пенальти в составе мадридского «Реала» в предстоящем сезоне.

Как утверждает испанская газета Marca, основным пенальтистом «сливочных» станет бразильский нападающий Винисиус Жуниор.

В прошлом сезоне 24-летний футболист принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач.

Первый официальный матч в новом сезоне «Реал» проведет уже 14 августа. В этот день подопечные Карло Анчелотти разыграют с «Аталантой» Суперкубок УЕФА. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.