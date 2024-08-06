Анчелотти: «Мне очень нравится работать с Гюлером и Эндриком»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от работы с нападающим Эндриком и полузащитником Ардой Гюлером. Напомним, в настоящий момент футболисты «королевского клуба» находятся на предсезонных сборах в США.

«Мне очень нравится работать с Гюлером и Эндриком. Они очень быстро учатся и обращают внимание на мои инструкции», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Сегодня ночью «Реалу» предстоит сыграть в товарищеском матче против лондонского «Челси». Эндрик и Гюлер должны принять участие в этом матче.

Напомним, Эндрик присоединился к «Реалу» этим летом из «Палмейраса», хотя его трансфер был оформлен ещё во время сезона-2022/23.