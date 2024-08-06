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Эндрик не оправдал ожидания в первом «эль класико», ему ещё предоставится шанс всё исправить

06 Августа 2024 • 12:35 Комментировать (1)

Много авансов выдаётся молодому бразильцу Эндрику. Недавно он дебютировал за «Реал», но провалился в матче против «Барселоны». Бразилец провёл на поле 67 минут. Он не отметился голом, ассистом или даже ударом. Новичок «Реала» сделал три попытки дриблинга – и все они оказались неудачными. Естественно, что такая игра многих насторожила, и болельщики поделились на два лагеря.

Первые не видят в этом проблемы. Всё-таки игрок ещё не освоился и ему нужно время. Да и товарищеский матч не является веской причиной для глубоких размышлений. Также вспоминают и про Винисиуса, который далеко не сразу раскрылся, а сейчас сложно представить «сливочных» без него.

А вот вторая часть болельщиков видит в этом проблему, считая, что если ты игрок «Реала», то ты обязан играть стабильно даже в товарищеских встречах. Да и встречу с каталонцами нельзя назвать простым спаррингом. Ведь именно против таких соперников и можно увидеть настоящую силу футболиста.

Конечно, эти два мнения имеют право на жизнь. С одной стороны, нельзя забывать, что Эндрику только недавно исполнилось 18 лет. С другой стороны, правы и представители второго лагеря в том, что, играя за «Реал», ты не можешь выдавать результат только на вдохновении – здесь необходима стабильность. В случае с Эндриком далеко не факт, что ему дадут время адаптироваться, как дали когда-то Винисиусу. В «королевском клубе» всегда идёт борьба за результат, и право на ошибку в Мадриде минимальное.

Очевидно, что ответы на все вопросы даст время. Всё-таки «товарняки» – это часть предсезонной подготовки, где игроки играют под нагрузками. Вполне вероятно, что по ходу сезона Эндрик будет хорошо смотреться. В любом случае в таком возрасте в национальную сборную не вызовут за красивые глаза, а уж тем более в «Реал» просто так не позовут – значит в этом парне что-то есть.

Быть может, ему нужен был такой пинок, после которого придёт осознание, что всё нужно делать иначе. Не нужно переживать и за то, что игрока поставят под давление – ведь Карло Анчелотти умеет делать так, чтобы футболисты могли чувствовать себя уверенно.

Эндрик должен прежде всего понять, что каждое его действие находится под микроскопом, что в такой команде без конкуренции никуда, что отдаваться игре нужно дальше в «товарняках» и что играть за «Реал» – значит находиться в новом для себя статусе.

Если Эндрик усвоит всё это, то есть шанс, что он станет своим на «Сантьяго Бернабеу».

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Антон Карасевич


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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
06 Августа 2024 в 12:57
погодите...тот же Ямаль на ЕВРО - сколько ему лет? он что, за все матчи никого ни разу не обыграл? не дал хорошей передачи? если тебя называют чуть ли не "вторым Пеле", и ты никого не можешь обыграть на дриблинге - что ты вообще за игрок????а уж от бразильца такого вообще не ожидаешь - не обыграть 1 в 1.....походу, еще один распиаренный....
и вот все на возраст....Пеле в 18 лет выигрывал на ЧМ...причем не "отбывал номер", а играл и ззабивал!!!! и не надо говорить, что был не такой футбол....соперники были, мяч круглый, бегать тоже надо было, ворота те же....если нет чутья футбольного, то и в 25 лет ты будешь посредственным игроком, возраст не причем.....кстати, прочитал про Пеле недавно, оказывается, его и Реал М и другие ТОП-клубы хотели приобрести - однако на Пеле было наложено "вето" чуть ли не на высшем уровне - мол, нац-достояние, пусть играет только дома, в Бразилии......и по сути он играл на всех 4 ЧМ хорошо - не его вина, что были правила такие про замены, и что его срубили на 2 ЧМ, и он не смог играть в полную силу.....
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