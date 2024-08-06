Эндрик не оправдал ожидания в первом «эль класико», ему ещё предоставится шанс всё исправить

Много авансов выдаётся молодому бразильцу Эндрику. Недавно он дебютировал за «Реал», но провалился в матче против «Барселоны». Бразилец провёл на поле 67 минут. Он не отметился голом, ассистом или даже ударом. Новичок «Реала» сделал три попытки дриблинга – и все они оказались неудачными. Естественно, что такая игра многих насторожила, и болельщики поделились на два лагеря.

Первые не видят в этом проблемы. Всё-таки игрок ещё не освоился и ему нужно время. Да и товарищеский матч не является веской причиной для глубоких размышлений. Также вспоминают и про Винисиуса, который далеко не сразу раскрылся, а сейчас сложно представить «сливочных» без него.

А вот вторая часть болельщиков видит в этом проблему, считая, что если ты игрок «Реала», то ты обязан играть стабильно даже в товарищеских встречах. Да и встречу с каталонцами нельзя назвать простым спаррингом. Ведь именно против таких соперников и можно увидеть настоящую силу футболиста.

Конечно, эти два мнения имеют право на жизнь. С одной стороны, нельзя забывать, что Эндрику только недавно исполнилось 18 лет. С другой стороны, правы и представители второго лагеря в том, что, играя за «Реал», ты не можешь выдавать результат только на вдохновении – здесь необходима стабильность. В случае с Эндриком далеко не факт, что ему дадут время адаптироваться, как дали когда-то Винисиусу. В «королевском клубе» всегда идёт борьба за результат, и право на ошибку в Мадриде минимальное.

Очевидно, что ответы на все вопросы даст время. Всё-таки «товарняки» – это часть предсезонной подготовки, где игроки играют под нагрузками. Вполне вероятно, что по ходу сезона Эндрик будет хорошо смотреться. В любом случае в таком возрасте в национальную сборную не вызовут за красивые глаза, а уж тем более в «Реал» просто так не позовут – значит в этом парне что-то есть.

Быть может, ему нужен был такой пинок, после которого придёт осознание, что всё нужно делать иначе. Не нужно переживать и за то, что игрока поставят под давление – ведь Карло Анчелотти умеет делать так, чтобы футболисты могли чувствовать себя уверенно.

Эндрик должен прежде всего понять, что каждое его действие находится под микроскопом, что в такой команде без конкуренции никуда, что отдаваться игре нужно дальше в «товарняках» и что играть за «Реал» – значит находиться в новом для себя статусе.

Если Эндрик усвоит всё это, то есть шанс, что он станет своим на «Сантьяго Бернабеу».

Эндрик назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч»

Антон Карасевич