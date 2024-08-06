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Чемпионат Испании. Ла Лига

Флик принял решение по будущему Пабло Торре

06 Августа 2024 • 09:20 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение по будущему полузащитника Пабло Торре. По информации от Mundo Deportivo, немецкий специалист хочет оставить молодого хавбека для глубины состава.

В то же время источник сообщает, что если сам Торре изъявит желание уйти, руководство «Барселоны» не будет стоять на пути у футболиста. Пока Пабло не сообщал «сине-гранатовым» о своём желании сменить клубную прописку.

В прошлом сезоне Торре выступал на правах аренды за «Жирону». 21-летний полузащитник не был основным игроком команды, но провёл 26 матчей в чемпионате Испании, где отметился 2 результативными передачами.

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Барселона Ханс-Дитер Флик Пабло Торре ещё теги
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