Эндрик назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч»

Новичок мадридского «Реала» Эндрик перечислил игроков, которые поспорят за «Золотой мяч».

По мнению 18-летнего бразильца, пятёрку главных претендентов на индивидуальную награду составляют его одноклубники.

«Пять фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»? Мбаппе, Винисиус, Беллингем, Карвахаль и Вальверде», – заявил форвард «сливочных», перебравшийся из «Палмейраса» этим летом.

Мадридский «Реал» стал победителем прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0).

Действующий обладатель «Золотого мяча» – Лионель Месси. Следующее вручение приза состоится в конце октября текущего года.