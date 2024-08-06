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Кроос назвал сходства Роналду и Модрича

06 Августа 2024 • 03:08 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Бывший немецкий футболист Тони Кроос рассказал, чем похожи Криштиану Роналду и Лука Модрич.

Хорват отметит 39-летие в сентябре, а португальцу исполнится 40 лет в феврале следующего года. Кроос решил пойти другим путём – он завершил карьеру в 34 года.

«Думаю, Модрич хочет играть до тех пор, пока может. Я никогда к этому не стремился, но будет здорово, если он сможет поиграть ещё год. У каждого свой путь.

Лука и Криштиану одержимы успехом на протяжении всей карьеры, это никогда не прекратится. Они решили не останавливаться на достигнутом, и они продолжают наслаждаться футболом. Если их всё устраивает, значит, всё хорошо», – передают испанские СМИ слова Крооса.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Лука Модрич Тони Кроос Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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