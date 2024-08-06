Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала»

Нападающий Эндрик и полузащитник Арда Гюлер были вынуждены прервать тренировку.

В среду «сливочные» проведут товарищескую встречу с лондонским «Челси», и оба молодых дарования рискуют пропустить предстоящий матч. По информации журналиста Гильермо Раи, 18-летний бразилец и 19-летний турок не смогли завершить тренировочное занятие «Реала», прошедшее в понедельник. Отмечается, что оба футболиста пострадали из-за перегрузки.

Эндрик пополнил ряды мадридского гранда в прошлом месяце, перебравшись из бразильского «Палмейраса». Арда Гюлер выступает за команду Карло Анчелотти с лета прошлого года.