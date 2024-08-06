Левандовски: «Я могу быть кем-то вроде отца для молодых игроков «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рад взять на себя роль наставника для юных одноклубников.

В августе поляку исполнится 36 лет – именно он в настоящий момент является самым возрастным игроком «сине-гранатовых». При этом почти половину состава команды Ханса-Дитера Флика составляют футболисты не старше 21 года.

«Я могу быть кем-то вроде отца для некоторых молодых ребят в «Барселоне», и мне действительно нравится эта роль», – передаёт BarcaTimes высказывание опытного форварда.

Роберт Левандовски выступает за каталонский клуб с июля 2022 года. На его счету 59 забитых мячей в 95 матчах команды во всех турнирах.