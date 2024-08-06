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Лапорт заинтересовал ещё один топ-клуб Ла Лиги слухи

06 Августа 2024 • 00:15 Комментировать
Ювентус
...
Атлетико М
11.08 16:00

Центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт может вернуться в Испанию.

Интерес к 30-летнему футболисту ранее приписывался мадридскому «Реалу», теперь же число претендентов на экс-звезду «Манчестер Сити» пополнил другой клуб из Мадрида – «Атлетико», докладывает журналист Маттео Моретто. «Матрасники» включили Лапорта в свой шорт-лист, хотя в настоящий момент сосредоточены на укреплении атаки и полузащиты. 

Центрбек сборной Испании готов на значительное сокращение зарплаты ради возвращения в Ла Лигу.

Контракт Эмерика Лапорта с саудовским «Аль-Насром» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.

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ЮВЕНТУС АТЛЕТИКО М
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