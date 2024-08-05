Кунде рассказал, чего ждёт от Ямаля в новом сезоне

Футболист «Барселоны» Жюль Кунде поделился ожиданиями от своего одноклубника Ламина Ямаля.

Юный вингер, только в прошлом месяце отметивший 17-летие, впечатляюще провёл прошлый сезон в «Барселоне», а затем закрепил успех на Евро-2024. Вундеркинд помог «красной фурии» выиграть турнир и получил приз лучшему молодому игроку.

«Я ожидаю, что Ямаль продолжит выступать так же, как на чемпионате Европы. Он сильно вырос, стал разносторонним футболистом. Его задача – не останавливаться на достигнутом, продолжать учиться, именно это он и делает», – передаёт журналист Арнау Виньеглас ответ Кунде.