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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Барселоны» перешёл в «Жирону» официально

05 Августа 2024 • 23:13 Комментировать
Бетис
...
Жирона
15.08 22:30

Хавбек «Барселоны» Ориоль Ромеу вернулся в «Жирону».

«Бело-красные» официально объявили о подписании 32-летнего футболиста на правах аренды. Договор рассчитан до середины 2025 года.

Перед началом прошлого сезона Ромеу перебрался в обратном направлении, однако не смог закрепиться в стартовом составе «сине-гранатовых». На счету полузащитника одна результативная передача в 37 поединках минувшей кампании.

«Жирона» сенсационно завершила прошедший розыгрыш Ла Лиги на третьей строчке. Команда Мичела выступит в групповом этапе Лиги чемпионов – 2024/25, как и «Барселона», ставшая второй в чемпионате.

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