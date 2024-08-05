Кроос поделился мнением о Роналду

Экс-игрок мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос о Криштиану Роналду.

Немецкий полузащитник и португальский форвард вместе выступали за «сливочных» с 2014 по 2018 год, после чего последний перебрался в «Ювентус». Этим летом «королевский клуб» покинул и Кроос – он повесил бутсы на гвоздь в 34 года.

«Я всё ещё поддерживаю связь с Криштиану. У нас прекрасные взаимоотношения.

После ухода из «Реала» для Роналду многое изменилось. Он одержим успехом и трофеями, и в «Реале» он добивался этого чаще, чем в дальнейшем. Уверен, он смотрит на ситуацию так же», – цитирует Madrid Xtra Крооса.

В настоящий момент 39-летний Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».