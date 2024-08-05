Кроос рассказал, какая футбольная работа его привлекает

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признался, что не хочет отходить от футбольных дел.

Звёздный игрок завершил игровую карьеру нынешним летом в возрасте 34 лет.

«Предложения стать экспертом? Я не хочу сидеть за столом и философствовать, но я бы хотел сохранять связь с футболом. Никаких споров, трансферных слухов, разговоров о тренерах – только анализ и объяснение игровых ситуаций. Такой опыт мог бы быть захватывающим», – передаёт Madrid Zone слова экс-хавбека.

Напомним, Тони Кроос выступал за «Реал» с 2014 года. Ранее он представлял цвета мюнхенской «Баварии».