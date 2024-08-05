Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос рассказал, какая футбольная работа его привлекает

05 Августа 2024 • 22:54 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос признался, что не хочет отходить от футбольных дел.

Звёздный игрок завершил игровую карьеру нынешним летом в возрасте 34 лет.

«Предложения стать экспертом? Я не хочу сидеть за столом и философствовать, но я бы хотел сохранять связь с футболом. Никаких споров, трансферных слухов, разговоров о тренерах – только анализ и объяснение игровых ситуаций. Такой опыт мог бы быть захватывающим», – передаёт Madrid Zone слова экс-хавбека.

Напомним, Тони Кроос выступал за «Реал» с 2014 года. Ранее он представлял цвета мюнхенской «Баварии».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос

Новости по матчу

Сегодня, 05 Августа
22:54
Кроос рассказал, какая футбольная работа его привлекает
03:23
Анчелотти рассказал, как Винисиус подставил Беллингема 1
00:56
Вингер сборной Англии Гордон назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть
03 Августа
22:26
В «Реале» поражены Гюлером 2
29 Июля
03:37
Эндрик: «Очень благодарен Винисиусу, Родриго и Милитао за поддержку»
03:22
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 2
02:30
В «Реале» не хотят, чтобы Эндрик повторил судьбу Роке в «Барселоне»
00:58
Кроос рассказал, какое игровое качество Гюлера его восхищает
28 Июля
23:42
Кроос: «Сейчас мало таких игроков, как Гюлер»
27 Июля
23:07
Инсайдер Романо ответил, может ли кто-то покинуть «Реал» 1
04:00
Браим Диас назвал своих лучших друзей в «Реале»
02:50
Браим Диас: «Мбаппе очень быстро адаптируется в «Реале»
02:09
Куртуа рассказал, как на «Реал» повлияет приход Мбаппе 1
00:12
«Реал» не договорился с Дэвисом
26 Июля
16:21
В «Реале» переживают из-за ситуации с Алабой
06:04
Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока
05:16
Анчелотти сыграл ключевую роль в сделке по новому контракту Менди с «Реалом»
24 Июля
23:35
Хуммельс не подходит «Реалу»
23:01
В «Реале» считают, что центр обороны команды полностью укомплектован и без трансферов
21:56
В «Баварии» опасаются ухода Киммиха в «Реал»
02:00
Эндрик: «В Мадриде мне нравится всё»
00:26
Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии
23 Июля
02:54
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
22 Июля
02:37
Бензема: «Игроки приходят и уходят, но «Реал» всегда будет лучшим в мире»
02:15
Роналдо рассказал, что думает о новичке «Реала» Эндрике
01:54
Бензема: «Я знал, что Мбаппе окажется в «Реале»
01:05
Бензема: «Винисиус заслужил «Золотой мяч»
00:26
Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»
21 Июля
23:53
Новичок «Реала» Эндрик: «Мне не нужен психолог»
23:02
«Реал» может не подписать ни одного игрока до закрытия трансферного окна
03:09
Контракт Эндрика с «Реалом» официально вступил в силу – игроку исполнилось 18 лет
20 Июля
05:08
Стало известно, как приход Мбаппе повлияет на позицию Беллингема
04:03
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
03:04
В «Реале» определились с планами по новому центральному защитнику 1
19 Июля
06:14
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
01:44
«Реал» намерен продлить контракты ещё двух важных игроков
01:12
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
18 Июля
23:26
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
17 Июля
05:51
Вальехо принял решение по будущему в «Реале»
05:26
«Реал» может сделать Мастантуоно самым дорогим игроком в истории аргентинского футбола
04:48
Беллингем прокомментировал приветственный пост Мбаппе
04:04
Мбаппе отказался от операции
03:12
«Реал» потеряет Беллингема на два-три месяца
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
16 Июля
22:53
Стало известно, сколько «Реал» предложил за Йоро
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
02:25
Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»
15 Июля
03:48
Озил рассказал, из-за кого перешёл в «Реал» в 2010 году
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
03:23
Эндрик: «С Мбаппе «Реал» будет похож на команду из видеоигры» 2
00:15
Фитнес-тренер «Реала» будет готовить Мбаппе по программе Роналду 1
13 Июля
22:44
В «Реале» приняли решение по замене Кроосу
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:40
«Реал» не станет платить 50 млн евро за Йоро
01:02
Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
12 Июля
22:48
Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
02:38
«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»
09 Июля
23:45
Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»
08 Июля
02:21
«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди
01:34
Начо собрал идеального футболиста, назвав Месси, Роналду, Мбаппе и себя
07 Июля
23:40
Эндрик: «Мои мысли уже связаны с «Реалом»
23:23
«Бавария» близка к потере важного игрока
22:59
Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются
04 Июля
04:13
Романо: «Реал» не отказался от подписания Дэвиса»
00:30
Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»
03 Июля
23:28
«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти
02 Июля
04:11
Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии 3
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
01:12
Кроос официально перестал считаться игроком «Реала»
29 Июня
00:27
Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»
28 Июня
06:48
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
05:41
Начо: «Мне хотелось сыграть с Мбаппе в «Реале»
01:12
Карвахаль признался, что понимает решение Хоселу уйти из «Реала» 1
00:50
Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире» 1
27 Июня
22:37
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии
26 Июня
04:50
Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал»
01:43
Анчелотти обратился к Начо, решившему уйти из «Реала»
24 Июня
22:45
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
23 Июня
04:10
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:32
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
00:46
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
03:46
Эндрик: «Реал» – самый большой клуб в мире, а не один из»
20 Июня
01:10
«Реал» договорился с восходящей звездой
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» поражены Гюлером Гвардиола высказался о Лионеле Месси Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» в матче с «Барселоной» «Спартак» решил продать нападающего Нико Уильямс ответил на предложение «ПСЖ» Де Брёйне и ещё две звезды недовольны в «Манчестер Сити» «Барселона» решила, кто станет альтернативой Нико Уильямсу «Динамо» сделало заявление по Лещуку Ринат Билялетдинов ответил, почему Глушенков не пригодился «Спартаку» Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты
«Барселона» бросит все силы на подписание одного игрока Анчелотти назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» «Две жертвы Месси»: Фото Холанна и Левандовски стало обсуждаемым Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Анчелотти назвал игрока, которого не хватает «Реалу» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» «Барселона» – «Реал»: интриги первого «эль класико» сезона Где смотреть футбол в России в новом сезоне Два игрока не хотят уходить из «Барселоны»
Спортивные новости
На Олимпиаде сменился лидер – какая страна теперь на первом месте Россия осталась без золота на Олимпиаде – Андреева и Шнайдер проиграли Новак Джокович впервые в своей карьере выиграл «золото» Олимпийских игр Умар Нурмагомедов единогласным решением судей победил Сэндхагена США угрожают Китаю: Ситуация на Олимпиаде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Августа
23:04 · Испания. Ла Лига
Кроос поделился мнением о Роналду
22:54 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал, какая футбольная работа его привлекает
22:47 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Атлетико» сделал улучшенное предложение «Манчестер Сити» по Альваресу»
22:37 · Испания. Ла Лига
Кунде ответил Флику, на какой позиции предпочитает играть в «Барселоне»
22:11 · Испания. Ла Лига
Кунде: «Я бы хотел, чтобы Нико Уильямс был моим одноклубником»
22:03 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Атлетико» готов перейти в «Челси»
19:28 · Испания. Ла Лига
Николя Пепе нашёл новый клуб в Испании официально
19:16 · Испания. Ла Лига
«Аль-Иттихад» подписал основного голкипера сборной Сербии официально
18:40 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» или «Атлетико»: Назван следующий клуб Альвареса
18:17 · Испания. Ла Лига
Эндрик: Винисиус лучше Роналдиньо, Роналду лучше Месси
16:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может подписать грузина
15:56 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс сделал намёк на своё будущее
15:50 · Англия. Премьер-лига
Симеоне сыграл ключевую роль в переговорах «Атлетико» с Галлахером
15:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» всё ещё следит за нападающим «Атлетико»
15:43 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» продаст Ольмо «Барселоне» только при одном условии 1
14:25 · Италия. Серия А
Роке в случае ухода из «Барселоны» хотел бы перейти в итальянский клуб
13:39 · Англия. Премьер-лига
Датро Фофана должен покинуть «Челси» до конца трансферного окна
13:09 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предложила за Ольмо 47 миллионов евро + 13 миллионов в виде бонусов
13:05 · Испания. Ла Лига
Звезда «Реала» задумался о будущем слухи
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Реал» отказался от игрока сборной Франции
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет продать Френки де Йонга, хавбека предложили английскому топ-клубу 1
10:50 · Англия. Премьер-лига
Галлахер готовится к вылету в Мадрид для завершения трансфера в «Атлетико»
10:45 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку» 4
10:23 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти призвал владельцев «Челси» проявить терпение
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Ямаль получил два сертификата Книги рекордов Гиннесса
Все новости
Рекомендуем