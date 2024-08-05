Кунде ответил Флику, на какой позиции предпочитает играть в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде вновь высказался на тему своей любимой позиции.

В прессе часто велись разговоры о недовольстве француза, когда прежний рулевой каталонского гранда Хави Эрнандес задействовал его справа в обороне, а не на профильной позиции центрбека. Теперь сам игрок признал, что готов играть как в центре, так и на фланге, если того потребует Ханс-Дитер Флик.

«Я сказал Флику, что мне комфортно на обеих позициях. Я стал лучше играть справа, хотя по-прежнему предпочитаю выходить в центре защиты», – цитирует Jijantes Кунде.

Весьма вероятно, что именно Жюль Кунде будет рассматриваться в качестве первого выбора на правый край обороны в нынешнем сезоне, поскольку клуб потерял Серхи Роберто и не смог вернуть Жоау Канселу.