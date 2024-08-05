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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кунде: «Я бы хотел, чтобы Нико Уильямс был моим одноклубником»

05 Августа 2024 • 22:11 Комментировать
Атлетик Б
...
Хетафе
15.08 20:00

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде высказался о возможном переходе в клуб вингера Нико Уильямса.

«Сине-гранатовые» не оставляют попыток приобрести лидера атаки сборной Испании и «Атлетика» Бильбао, несмотря на финансовые ограничения. Стоимость потенциальной сделки оценивается почти в 60 млн евро.

«Уильямс – отличный игрок. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он был моим товарищем по команде, – отвечает Кунде. – Посмотрим, что сможет предпринять клуб, но если всё получится, мы будем очень рады», – приводит Jijantes слова француза.

Интерес к Нико Уильямсу также проявляли «ПСЖ» и английские гранды, однако 22-летний игрок, по имеющимся данным, хотел бы остаться в Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетик Бильбао Жюль Кунде Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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