Бывший игрок атаки «Лилля» и лондонского «Арсенала» Николя Пепе пополнил свободным агентом испанский «Вильярреал». Стороны подписали контракт на два года.

Пепе, напомним, в прошлом сезоне выступал в Турции в составе «Трабзонспора». Вместе с черноморским клубом он дошёл до финала Кубка Турции и взял бронзовые медали национального футбольного первенства.

Пепе 29 лет, некогда дорогостоящий новичок «Арсенала» сейчас оценивается порталом Transfermarkt всего лишь в 8,5 млн евро.

«Вильярреал» по итогу прошлого сезона занял в Примере восьмое место турнирной таблицы, набрав 53 очка.