Саудовский «Аль-Иттихад» официально усилился голкипером сборной Сербии Предрагом Райковичем. Вратарь подписал контракт с ближневосточной командой на четыре года.

Ранее, напомним, с «Аль-Иттихадом» связывали голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона. Однако вопрос с переходом бразильца в «Иттихад» после подписания Райковича, как и предсказывал Фабрицио Романо пару дней назад, отпадает.

Райковичу 28 лет. Последние два года карьеры балканский футболист провёл в «Мальорке». Сумма компенсации «Аль-Иттихада» испанскому клубу составляет 11 млн евро, добавляет Transfermarkt, оценивая самого игрока в 10 млн.