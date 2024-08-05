Эндрик: Винисиус лучше Роналдиньо, Роналду лучше Месси

В социальных сетях появилось видео, на котором летний новичок «Реала» Эндрик сравнивает футболистов и отвечает, кто из них лучше. Некоторыми ответами 18-летний бразилец смог удивить.

- Азар или Неймар?

- Неймар.

- Неймар или Беллингем?

- Беллингем.

- Беллингем или Роналдиньо?

- Роналдиньо.

- Роналдиньо или Зидан?

- Роналдиньо.

- Роналдиньо или Иньеста?

- Роналдиньо.

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- Роналдиньо или Винисиус Жуниор?

- Винисиус.

- Винисиус Жуниор или Родриго?

- Винисиус.

- Винисиус Жуниор или Мбаппе?

- Мбаппе.

- Мбаппе или Месси?

- Месси.

- Месси или Роналду?

- Роналду.

- Роналду или Эндрик?

- Роналду.

Эндрик подписал с «Реалом» контракт на шесть сезонов.