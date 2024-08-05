Эндрик: Винисиус лучше Роналдиньо, Роналду лучше Месси

В социальных сетях появилось видео, на котором летний новичок «Реала» Эндрик сравнивает футболистов и отвечает, кто из них лучше. Некоторыми ответами 18-летний бразилец смог удивить.
- Азар или Неймар?
- Неймар.
- Неймар или Беллингем?
- Беллингем.
- Беллингем или Роналдиньо?
- Роналдиньо.
- Роналдиньо или Зидан?
- Роналдиньо.
- Роналдиньо или Иньеста?
- Роналдиньо.
- Роналдиньо или Винисиус Жуниор?
- Винисиус.
- Винисиус Жуниор или Родриго?
- Винисиус.
- Винисиус Жуниор или Мбаппе?
- Мбаппе.
- Мбаппе или Месси?
- Месси.
- Месси или Роналду?
- Роналду.
- Роналду или Эндрик?
- Роналду.
Эндрик подписал с «Реалом» контракт на шесть сезонов.
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