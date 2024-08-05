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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико Уильямс сделал намёк на своё будущее

05 Августа 2024 • 15:56 Комментировать

Вингер Нико Уильямс по ходу лета регулярно оказывался и продолжает оставаться одним из героев трансферных слухов. Интерес к футболисту, который отлично проявил себя на чемпионате Европы, проявляют «Барселона» и «ПСЖ».

Между тем, испанское издание Sport сообщает о том, что Уильямс вернулся к тренировкам с «Атлетиком» на неделю раньше, чем планировалась. В Испании видят в этом намёк на то, что 22-летний футболист хочет остаться в Бильбао.

В то же время El Partidazo de COPE располагает информацией о том, что Нико Уильямс не сменит клубную прописку этим летом.

Ранее в прессе писали о том, что выкупить Уильямса у «Атлетика» можно за 58 миллионов евро.

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Барселона Атлетик Бильбао ПСЖ Нико Уильямс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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