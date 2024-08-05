Нападающий «Реала» Родриго пересматривает своё будущее. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, на такие мысли бразильца натолкнуло количество игрового времени в предсезонке. И это ещё к работе с «Реалом» не присоединился Килиан Мбаппе…

Родриго думает о будущем, но не факт, что он решит уйти из «Реала» уже этим летом. Карло Анчелотти раз за разом подчёркивает, что 23-летний бразилец является частью его планов на сезон.

Всего за «Реал» Родриго провёл 216 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 54 гола и 41 голевой пас на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 110 миллионов евро.