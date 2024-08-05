Анчелотти: «Беллингем вчера не ответил на мой звонок, но когда позвонил Винисиус, он сразу же взял трубку»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал об интересном случае с участием полузащитника Джуда Беллингема. Напомним, англичанин всё ещё находится в отпуске после чемпионата Европы, на котором дошёл до финала в составе своей национальной сборной.

«Я зол на Беллингема. Вчера он не ответил на мой телефонный звонок, но когда позвонил Винисиус, Джуд сразу же взял трубке», – цитирует итальянца Madrid Zone.

Беллингем в дебютном сезоне за мадридский «Реал» забил 19 голов в чемпионате Испании. Прошлым летом «королевский клуб» заплатил за полузащитника 103 миллиона евро дортмундской «Боруссии».