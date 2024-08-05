На кого следует сделать ставку «Барселоне», если ей не удастся подписать Нико Уильямса

Летнее трансферное окно в значительной степени вращалось вокруг Нико Уильямса.

Молодой испанец стал целью «Барселоны» после классного выступления на чемпионате Европы – 2024. Но дела пошли не так, как хотелось бы Жоану Лапорте и компании. Последние новости говорят о том, что Уильямс намерен остаться в «Атлетике» из Бильбао как минимум на год. В «Барселоне» же настаивают на трансфере этим летом, угрожая игроку не возвращаться к нему следующим летом.

Ожидается, что решение Нико примет в ближайшие дни, а каталонский клуб установил крайний срок, после которого больше не будет ждать. Ранее испанские СМИ называли крайним скором 12 августа.

Альтернатива Уильямсу

Известный британский комментатор предложил «Барселоне» вингера «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордона. Эксперт назвал этот вариант жизнеспособной альтернативой для «Барсы», если её не удастся подписать Нико.

В прошлом сезоне 23-летний нападающий регулярно выходил в стартовом составе на левом фланге «сорок», сыграв 35 матчей в Премьер-лиге и шесть — в Лиге чемпионов УЕФА.

В двух соревнованиях он забил 11 голов и отдал 10 результативных передач, в среднем делая 1,6 ключевых передач за игру и создавая 16 голевых моментов.

Благоприятная контрактная ситуация

Действующий контракт Гордона с «Ньюкаслом» заканчивается летом 2026 года. Таким образом, у него осталось менее двух лет по текущему контракту, что делает его выгодной целью.

«Ливерпуль» заинтересован в подписании контракта с молодым вингером и уже давно ведёт за ним активную охоту.

Однако «Ньюкасл» непреклонен в своём намерении сохранить его услуги и настаивает на продлении контракта.

Будет интересно посмотреть, изменится ли ситуация, если «Барселона» вступит в гонку за Гордона. Правда, на данный момент «сине-гранатовые» не имеют таких намерений и сосредоточены на приобретении Нико.

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