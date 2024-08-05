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Мбаппе уже работает над улучшенной версией себя, он хочет покорить Ла Лигу

05 Августа 2024 • 13:30 Комментировать (1)

Новая звезда «Реала» Килиан Мбаппе делится в социальных сетях тем, как он проводит тренировки. Одну из своих записей француз подписал: «Работа продолжается». Сейчас футболист набирает форму во Франции, прежде чем приступить к тренировкам с «королевским» клубом.

Под этой записью брат Килиана Итан оставил комментарий: «Хахахахаха, ты страдаешь», добавив нотку юмора к усилиям игрока, который стремится набрать лучшую физическую форму. Мбаппе жаждет подойти к первому сезону в «Реале» лучшим игроком на поле. Француз знает, что в первом сезоне за мадридский клуб всё внимание будет приковано к нему. Хотя Килиан в отпуске, он работает над лучшей версией себя.

Футболист присоединится к тренировкам «Реала», как только команда вернётся из тура по США. Его слияния с коллективом ждут и болельщики «Реала», и руководство клуба. Все, кто имеет отношение к «сливочным», верят, что Мбаппе придаст новый импульс команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Nam4uK
05 Августа 2024 в 14:14
Забьет условные 30 голов в чемпионате, в ключевых встречах потеряется. Каким бы Винисиус гаденьким человеком не был, но даже он в ключевых матчах продуктивнее и ярче Мбаппе.
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