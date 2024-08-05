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Чемпионат Испании. Ла Лига

Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира

05 Августа 2024 • 09:49 Комментировать (2)

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта пообщался с журналистами после победы над мадридским «Реалом» в товарищеской встрече. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 2:1.

«Для нас важно то, как мы одерживаем победы. «Барселона» - самый успешный спортивный клуб мира. Спорт объединяет нас и дает возможность стремиться к общим целям», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте, а «Реал» завоевал золотые медали. В Лиге чемпионов каталонцы дошли до четвертьфинала, где уступили французскому «ПСЖ» по сумме двух матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Ceroki
05 Августа 2024 в 09:57
По поводу самого успешного клуба , то тут можно дискутировать , на данный момент это не та Барса , которая была , команда в кризисе , по стилю , по игре , набор игроков совсем не Барселонский , когда взяли этого дуболома польского я говорил что это огромный шаг назад , в сторону , от традиций и философии игры барсы ... Это сейчас не то что ,,самый ,, успешный клуб , это тонущий корабль ..
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San13
05 Августа 2024 в 10:13
Он не сказал, что Барса "самый успешный футбольный клуб". Спортивный клуб, это более широкий диапазон.
Мужской футбольный клуб, да, сейчас не в топе. А женский к примеру опять ЛЧ взял. А там еще много чего есть, устанешь перечислять.
Так что, возможно он где-то и прав.
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