Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта пообщался с журналистами после победы над мадридским «Реалом» в товарищеской встрече. «Сине-гранатовые» выиграли со счетом 2:1.

«Для нас важно то, как мы одерживаем победы. «Барселона» - самый успешный спортивный клуб мира. Спорт объединяет нас и дает возможность стремиться к общим целям», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» финишировала на втором месте, а «Реал» завоевал золотые медали. В Лиге чемпионов каталонцы дошли до четвертьфинала, где уступили французскому «ПСЖ» по сумме двух матчей.