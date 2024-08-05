Лунин всё ещё не определился с будущим

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин всё ещё не определился со своим будущим. По информации от Diario AS, украинский вратарь до сих пор не сообщил руководству «королевского клуба» о своём решении.

«Реал» готов предложить Лунину новый контракт, но украинец не хочет сидеть на скамейке запасных под Тибо Куртуа. В то же время Андрей всё ещё не нашёл клуб, в котором хотел бы продолжить карьеру.

Отмечается, что если Лунин примет решение покинуть «Реал», «королевский клуб» попробует вновь арендовать у «Челси» Кепу Аррисабалагу. Напомним, испанец в прошлом сезоне проиграл конкуренцию Лунину.