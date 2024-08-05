Роке не боится конкуренции в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке намерен произвести впечатление на Ханса-Дитера Флика.

Бразилец не пробился в основной состав каталонского гранда во второй половине прошлого сезона после перехода из «Атлетико Паранаэнсе». По сведениям Sport, несколько неназванных европейских клубов готовы арендовать 19-летнего футболиста, но тот по-прежнему полон решимости остаться в «Барселоне» и попробовать впечатлить нового рулевого команды Флика.

Перспективы Роке в составе «сине-гранатовых» видятся ещё более туманными на фоне возможного прихода Нико Уильямса и Дани Ольмо, также экс-звезде бразильской Серии А придётся бороться с совершившим прорыв Пау Виктором, однако юный форвард не боится конкуренции, поэтому не спешит уходить.