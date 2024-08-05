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Анчелотти оценил глубину состава «Реала»

05 Августа 2024 • 04:04 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
14.08 22:00

Карло Анчелотти, главный тренер мадридского «Реала», поделился мнением о глубине состава своей команды.

Ряды «сливочных» пополнили нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик, на выход же отправились Тони Кроос, Начо Фернандес и Хоселу. По мнению Анчелотти, текущий состав «Реала» достаточно хорош для успешного выступления при загруженном календаре.

«С нашим нынешним составом мы можем выступать во всех турнирах. Текущего набора игроков хватит для всех соревнований, если того потребует календарь», – заявил итальянский наставник в интервью испанским СМИ.

7 августа «Реал» проведёт товарищескую встречу с «Челси», а 14 числа сыграет в Суперкубке УЕФА с «Аталантой».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти

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Сегодня, 05 Августа
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РЕАЛ МАДРИД АТАЛАНТА
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