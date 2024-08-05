Анчелотти рассказал, как Винисиус подставил Беллингема

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился инцидентом с участием Джуда Беллингема и Винисиуса Жуниора.

Итальянский тренер вспомнил, как английский хавбек его разозлил, и для решения ситуации к делу пришлось подключить Винисиуса.

«Вчера я был зол на Беллингема. Я позвонил ему, но он не ответил, и тогда я попросил Винисиуса позвонить ему – Джуд тут же взял трубку. Когда он ответил, я немного подождал, а затем попросил Вини дать мне телефон – так я смог поговорить с Беллингемом», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти.

14 августа «Реал» проведёт свой первый официальный матч в новом сезоне – «сливочным» предстоит сыграть с «Аталантой» в Суперкубке УЕФА.